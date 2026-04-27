Ausblick: Samsung SDI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samsung SDI wird am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -2221,767 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung SDI noch ein Verlust pro Aktie von -3222,560 KRW in den Büchern gestanden.

Samsung SDI soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.402,49 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 25 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.176,82 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 419,43 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -8796,000 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 30 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15.030,19 Milliarden KRW, gegenüber 13.266,73 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at