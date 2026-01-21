Ausblick: SAMSUNG SDS präsentiert Quartalsergebnisse

SAMSUNG SDS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2584,08 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2454,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SAMSUNG SDS in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3.658,89 Milliarden KRW im Vergleich zu 3.642,32 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10180,11 KRW. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9787,00 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 14.016,25 Milliarden KRW aus, nachdem im Zeitraum zuvor 13.828,23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at