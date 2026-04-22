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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: SAMSUNG SDS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SAMSUNG SDS wird am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2642,54 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,35 Prozent verringert. Damals waren 2734,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3.425,94 Milliarden KRW – das würde einem Abschlag von 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3.489,76 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10409,35 KRW je Aktie, gegenüber 9819,00 KRW je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 14.442,21 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 13.929,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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