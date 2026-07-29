Samsung Aktie

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WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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Expertenmeinungen 29.07.2026 08:36:00

Ausblick: Samsung stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Samsung stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Samsung gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Samsung wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten schätzen, dass Samsung für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11123,19 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 737,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 33 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 170.941,66 Milliarden KRW - ein Plus von 129,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Samsung 74.566,32 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

39 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 47237,78 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6605,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 723.473,22 Milliarden KRW, gegenüber 333.605,94 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kobby Dagan / Shutterstock.com

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