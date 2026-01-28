Ausblick: Samsung veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Samsung wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2413,81 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung noch ein Gewinn pro Aktie von 1116,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 33 Analysten ein Plus von 20,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 91.359,11 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75.788,27 Milliarden KRW umgesetzt.

37 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6207,45 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 4950,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 331.050,07 Milliarden KRW, gegenüber 300.870,90 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at