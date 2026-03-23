Sanara MedTech Aktie

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WKN DE: A2PKM6 / ISIN: US79957L1008

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23.03.2026 07:01:06

Ausblick: Sanara MedTech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sanara MedTech wird am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,110 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sanara MedTech -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 27,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sanara MedTech einen Umsatz von 26,3 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,200 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,140 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 103,0 Millionen USD, gegenüber 86,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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