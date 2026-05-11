Ausblick: Sanara MedTech stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sanara MedTech wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,130 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,38 Prozent auf 26,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,115 USD, gegenüber -4,360 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 117,3 Millionen USD im Vergleich zu 103,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at