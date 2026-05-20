Sandhar Technologies Aktie

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WKN DE: A2JHVG / ISIN: INE278H01035

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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Sandhar Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sandhar Technologies wird am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 7,60 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,34 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,08 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Sandhar Technologies 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 12,46 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 22,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sandhar Technologies 10,14 Milliarden INR umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,53 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 23,53 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 47,93 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 38,85 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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