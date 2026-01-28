Ausblick: SanDisk veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SanDisk wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,58 USD je Aktie gegenüber 0,720 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten einen Zuwachs von 43,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,69 Milliarden USD gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,28 USD, gegenüber -11,320 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 11,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,36 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

