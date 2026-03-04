Ausblick: SandRidge Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SandRidge Energy stellt am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,370 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll SandRidge Energy mit einem Umsatz von insgesamt 43,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,15 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 1,51 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,69 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 160,5 Millionen USD, gegenüber 125,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at