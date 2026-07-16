Ausblick: Sandvik AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sandvik AB wird am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,41 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,56 SEK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 36,07 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 21,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sandvik AB einen Umsatz von 29,70 Milliarden SEK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,87 SEK, gegenüber 11,71 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 143,17 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 120,68 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at