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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Sandvik AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sandvik AB wird am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,58 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 62,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sandvik AB 2,82 SEK je Aktie vermeldete.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,22 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sandvik AB für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 36,81 Milliarden SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,99 SEK je Aktie, gegenüber 11,71 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 145,39 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 120,68 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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