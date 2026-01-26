Sandvik AB Aktie

Ausblick: Sandvik AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sandvik AB wird am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,37 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,43 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,62 Prozent auf 31,95 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,15 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,88 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,76 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 120,07 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 122,88 Milliarden SEK in den Büchern standen.

