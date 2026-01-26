Ausblick: Sandvik (B) (spons ADRs) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sandvik (B) (spons ADRs) wird am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,367 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,98 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,48 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,920 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 13,09 Milliarden USD, gegenüber 11,62 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at