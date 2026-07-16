Ausblick: Sandvik (B) (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sandvik (B) (spons ADRs) lässt sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sandvik (B) (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,458 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sandvik (B) (spons ADRs) 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,76 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 22,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD, gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 14,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,30 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at