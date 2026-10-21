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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Sandvik (B) (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Sandvik (B) (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen, dass Sandvik (B) (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,461 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sandvik (B) (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 3,70 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD im Vergleich zu 1,19 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 14,64 Milliarden USD, gegenüber 12,30 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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