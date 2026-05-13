Sangamo Therapeutics Aktie

Sangamo Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936386 / ISIN: US8006771062

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Sangamo Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sangamo Therapeutics wird am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,005 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 33,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 423,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 USD, gegenüber -0,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 67,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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