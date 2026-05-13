Sangamo Therapeutics Aktie
WKN: 936386 / ISIN: US8006771062
|
13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sangamo Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sangamo Therapeutics wird am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,005 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 33,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 423,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 USD, gegenüber -0,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 67,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sangamo Therapeutics Inc
|
13.05.26
|Ausblick: Sangamo Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
05.05.26