Sangoma Technologies Aktie
WKN DE: A3DABT / ISIN: CA80100R4089
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sangoma Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sangoma Technologies lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sangoma Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,033 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 51,3 Millionen USD für Sangoma Technologies, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 82,7 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,180 USD im Vergleich zu -0,210 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 206,6 Millionen USD, gegenüber 330,2 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sangoma Technologies Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Sangoma Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Sangoma Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.09.25
|Ausblick: Sangoma Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Sangoma Technologies Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Sangoma Technologies Corp Registered Shs
|4,00
|0,50%