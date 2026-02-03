Ausblick: Sangoma Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sangoma Technologies lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sangoma Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,033 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 51,3 Millionen USD für Sangoma Technologies, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 82,7 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,180 USD im Vergleich zu -0,210 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 206,6 Millionen USD, gegenüber 330,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at