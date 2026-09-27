Sangoma Technologies Aktie
WKN DE: A3DABT / ISIN: CA80100R4089
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27.09.2026 07:01:06
Ausblick: Sangoma Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sangoma Technologies wird am 28.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sangoma Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,068 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 CAD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 51,3 Millionen USD für Sangoma Technologies, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 82,2 Millionen CAD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,268 USD je Aktie, gegenüber -0,210 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 204,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 330,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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