Ausblick: Sanmina-SCI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanmina-SCI wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,40 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 106,90 Prozent erhöht. Damals waren 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,28 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 65,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,98 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,02 USD im Vergleich zu 4,46 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 13,77 Milliarden USD, gegenüber 8,13 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at