Ausblick: Sanmina-SCI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sanmina-SCI lässt sich am 26.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sanmina-SCI die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,13 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sanmina-SCI noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sanmina-SCI in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,49 USD, gegenüber 4,46 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 14,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,13 Milliarden USD generiert wurden.
