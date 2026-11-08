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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sanmina-SCI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sanmina-SCI stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 3,27 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,880 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,48 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 65,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,10 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,11 USD, gegenüber 4,46 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 14,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 8,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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