Sanmina-SCI Aktie
WKN DE: A1JYVT / ISIN: US8010561020
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26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Sanmina-SCI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sanmina-SCI wird am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,77 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sanmina-SCI 1,26 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sanmina-SCI in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,40 Milliarden USD im Vergleich zu 2,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,16 USD, gegenüber 4,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 14,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,13 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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