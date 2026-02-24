Sanofi India Aktie
WKN: 946019 / ISIN: INE058A01010
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sanofi India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sanofi India präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 45,05 INR. Im Vorjahresquartal waren 39,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,03 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 166,03 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 179,46 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 19,07 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 20,10 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sanofi India Ltd
|
07:01
|Ausblick: Sanofi India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Sanofi India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)