Ausblick: Sanofi India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sanofi India präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 45,05 INR. Im Vorjahresquartal waren 39,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,03 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 166,03 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 179,46 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 19,07 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 20,10 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at