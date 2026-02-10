Ausblick: Sanoma-WSOY legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sanoma-WSOY stellt am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,203 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,260 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Sanoma-WSOY 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 232,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sanoma-WSOY 241,5 Millionen EUR umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,651 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,190 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,31 Milliarden EUR, gegenüber 1,34 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at