Ausblick: Sanoma-WSOY präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sanoma-WSOY wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,159 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,32 Prozent erhöht. Damals waren -0,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 221,1 Millionen EUR – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanoma-WSOY 221,1 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,772 EUR je Aktie, gegenüber 0,060 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,32 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,30 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at