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Sanoma-WSOY Aktie

Sanoma-WSOY für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922218 / ISIN: FI0009007694

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Sanoma-WSOY stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sanoma-WSOY wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,252 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sanoma-WSOY 0,190 EUR je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 340,6 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 339,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,790 EUR, gegenüber 0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,33 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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