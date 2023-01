Ausblick: Sansan,Inc Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sansan,Inc Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.01.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.11.2022 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Sansan,Inc Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,855 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,633 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,34 Prozent auf 6,19 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,04 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,87 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 25,18 Milliarden JPY, gegenüber 20,42 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at