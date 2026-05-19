Ausblick: Sansera Engineering zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sansera Engineering veröffentlicht am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 13,33 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 9,57 INR je Aktie erzielt worden.

Sansera Engineering soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,38 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 49,20 INR, gegenüber 37,41 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 34,33 Milliarden INR im Vergleich zu 29,98 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at