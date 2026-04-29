Santander Bank Polska Aktie
WKN: 677298 / ISIN: PLBZ00000044
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Santander Bank Polska präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Santander Bank Polska wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 14,48 PLN. Im Vorjahresquartal waren 16,96 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 32,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,01 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,98 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 50,81 PLN aus. Im Vorjahr waren 63,40 PLN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 15,88 Milliarden PLN, nachdem im Vorjahr 21,12 Milliarden PLN in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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