Ausblick: Santander Bank Polska stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Santander Bank Polska lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Santander Bank Polska die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 11,04 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,34 PLN je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Santander Bank Polska mit einem Umsatz von insgesamt 3,96 Milliarden PLN abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 27,20 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 51,98 PLN, gegenüber 63,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 15,92 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,12 Milliarden PLN erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at