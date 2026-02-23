Santander Bank Polska Aktie

Santander Bank Polska für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 677298 / ISIN: PLBZ00000044

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Santander Bank Polska verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Santander Bank Polska lädt am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 17,32 PLN je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 93,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 8,94 PLN je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Santander Bank Polska mit einem Umsatz von insgesamt 3,83 Milliarden PLN abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 36,17 Prozent verringert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 60,92 PLN, während im vorherigen Zeitraum noch 51,01 PLN erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 15,74 Milliarden PLN umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 23,00 Milliarden PLN waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Santander Bank Polska

Analysen zu Santander Bank Polska

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Santander Bank Polska 141,30 -0,56% Santander Bank Polska

Börse aktuell - Live Ticker

