Ausblick: Santander stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Santander lässt sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Santander die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,131 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,117 EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,16 Milliarden EUR - ein Plus von 10,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Santander 11,93 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,511 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,468 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 51,35 Milliarden EUR, gegenüber 46,40 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at