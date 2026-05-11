Santen Pharmaceutical Aktie
WKN: 864318 / ISIN: JP3336000009
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Santen Pharmaceutical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Santen Pharmaceutical lädt am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 30,79 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Santen Pharmaceutical ein EPS von 25,77 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,32 Prozent auf 76,98 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Santen Pharmaceutical noch 77,23 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 98,75 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 103,98 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 290,28 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 300,00 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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