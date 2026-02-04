Santen Pharmaceutical Aktie
Ausblick: Santen Pharmaceutical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Santen Pharmaceutical lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 29,29 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 25,33 JPY je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 75,68 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 76,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 101,19 JPY im Vergleich zu 103,98 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 292,72 Milliarden JPY, gegenüber 300,00 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
