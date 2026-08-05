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WKN: 864318 / ISIN: JP3336000009

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Santen Pharmaceutical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Santen Pharmaceutical wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 21,27 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,81 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 17,32 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 70,38 Milliarden JPY gegenüber 68,74 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 119,29 JPY aus. Im Vorjahr waren 114,04 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 303,85 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 291,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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