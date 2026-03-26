Sanuwave Health Aktie
WKN DE: A40LMS / ISIN: US80303D3052
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: Sanuwave Health präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sanuwave Health wird am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD gegenüber -1,110 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Sanuwave Health nach den Prognosen von 2 Analysten 13,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,425 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -7,030 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 44,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 32,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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