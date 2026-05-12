Ausblick: Sanuwave Health präsentiert Quartalsergebnisse

Sanuwave Health präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 9,6 Millionen USD – ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanuwave Health 9,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber 0,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 51,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at