Sanuwave Health Aktie
WKN DE: A40LMS / ISIN: US80303D3052
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sanuwave Health präsentiert Quartalsergebnisse
Sanuwave Health präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 9,6 Millionen USD – ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanuwave Health 9,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber 0,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 51,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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