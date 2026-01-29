Sanwa Shutter CorpShs Aktie

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Sanwa Shutter stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sanwa Shutter wird am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sanwa Shutter im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,16 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 62,19 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,08 Prozent auf 161,16 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 279,68 JPY je Aktie, gegenüber 264,61 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 665,67 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 662,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

