Sanwa Shutter CorpShs Aktie

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WKN: 851742 / ISIN: JP3344400001

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Sanwa Shutter stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sanwa Shutter äußert sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 76,73 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sanwa Shutter noch 90,30 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 167,88 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 168,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 276,53 JPY aus. Im Vorjahr waren 281,61 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 675,23 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 660,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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