Ausblick: Sanwa Shutter zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sanwa Shutter lädt am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 30,05 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,96 Prozent verringert. Damals waren 33,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 142,66 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140,78 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 284,24 JPY im Vergleich zu 281,61 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 681,86 Milliarden JPY, gegenüber 660,71 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at