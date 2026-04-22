Ausblick: Sany Heavy Energy A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sany Heavy Energy A wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,561 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,930 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 19,97 Prozent auf 10,47 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,72 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,922 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,51 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 25,02 Milliarden CNY, gegenüber 17,71 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at