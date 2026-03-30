Ausblick: Sany Heavy Industry gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sany Heavy Industry gibt am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,218 CNY je Aktie gegenüber 0,130 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 23,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 24,77 Milliarden CNY gegenüber 20,02 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,985 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,710 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 89,23 Milliarden CNY, gegenüber 78,38 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at