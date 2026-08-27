Sany Heavy Industry Aktie
WKN: 349651 / ISIN: CNE000001F70
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sany Heavy Industry gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sany Heavy Industry wird am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,307 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 20,00 Prozent auf 28,32 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,980 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 103,07 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 89,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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