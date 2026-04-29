Sany Heavy Industry Aktie

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WKN: 349651 / ISIN: CNE000001F70

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Sany Heavy Industry stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sany Heavy Industry lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sany Heavy Industry die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,303 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sany Heavy Industry 0,290 CNY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 23,23 Milliarden CNY – ein Plus von 9,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sany Heavy Industry 21,18 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,980 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 102,19 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 89,46 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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