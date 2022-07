Ausblick: Sanyo Special Steel legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sanyo Special Steel wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 36,70 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 111,61 JPY erwirtschaftet worden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 92,26 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 16,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 110,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 197,00 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 280,19 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 372,87 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 363,28 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at