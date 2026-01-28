SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Erwartungen im Überblick 28.01.2026 23:25:00

Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SAP SE veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

SAP SE lädt am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,37 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,75 Milliarden EUR aus - eine Steigerung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9,38 Milliarden EUR eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,05 EUR, gegenüber 2,68 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt 36,91 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 34,18 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SAP-Aktie höher: CEO Klein mit deutlicher Warnung vor der AfD
Markterholung gibt SAP-Aktie keinen Schub - Analyst sieht schlechte Stimmung
SAP-Aktie vor Bilanz volatil: Nervöse Anleger vs. Analystenlob

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com,SAP AG

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten