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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: SAP SE (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SAP SE (spons ADRs) wird sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,02 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE (spons ADRs) 1,65 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll SAP SE (spons ADRs) 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,32 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SAP SE (spons ADRs) 10,23 Milliarden USD umsetzen können.

26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,29 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,93 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 46,43 Milliarden USD, gegenüber 41,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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