SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: SAP SE (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SAP SE (spons ADRs) lädt am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,76 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 13,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 11,38 Milliarden USD gegenüber 10,00 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,07 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,90 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 43,11 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 36,97 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE (spons. ADRs)
|
28.01.26
|Ausblick: SAP SE (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.11.25
|SAP-Aktie verliert: Entgegenkommen im EU-Wettbewerbsverfahren (Dow Jones)
|
23.10.25
|SAP wird vorsichtiger - Cloud-Wachstum schwächer als erwartet - Aktie klettert dennoch (finanzen.at)
|
22.10.25
|Ausblick: SAP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.09.25
|SAP-Aktie kaum bewegt: SAP erhält milliardenschweren Vertrag von der US Army (Dow Jones)
|
01.08.25
|Kauf von SmartRecruiters besiegelt - SAP-Aktie schwächer (Dow Jones)
Analysen zu SAP SE (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE (spons. ADRs)
|170,00
|-13,27%