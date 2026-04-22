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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: SAP SE (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SAP SE (spons ADRs) wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 11,20 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 18,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SAP SE (spons ADRs) einen Umsatz von 9,49 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,93 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 28 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 47,49 Milliarden USD, gegenüber 41,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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